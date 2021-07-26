Венгрия открылась для вакцинированных российских туристов

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Власти Венгрии с 27 июля разрешат въезд в страну туристам из России, прошедшим полный курс вакцинанции от коронавируса. Об этом сообщил глава МИД страны Петер Сийярто.

Министр не уточнил, какими вакцинами должны быть привиты туристы. При этом Венгрия является одной из двух стран ЕС, в которой зарегистрирован российский «Спутник V».

Министр отметил, что с 10 июня Россия возобновила авиасообщение с Венгрией и начала выдавать жителям этой страны туристические визы.

Венгрия стала восьмой страной Евросоюза, разрешившей въезд из России с туристическими целями. Ранее это сделали Греция, Словения, Эстония, Португалия (только на остров Мадейра), а также не входящие в Шенгенское соглашение члены ЕС Болгария, Кипр и Хорватия.

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