Офицеры полиции, пострадавшие при штурме Капитолия, подали в суд на Трампа

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Семеро офицеров полиции Капитолия подали в суд на бывшего президента США Дональда Трампа, ряд его помощников и лидеров радикальных группировок из-за январского , сообщает Axios со ссылкой на исковое заявление.

Офицеры назвали беспорядки в Капитолии «атакой, спровоцированной и поддержанной» Трампом, его окружением и симпатизирующими ему радикалами, чтобы помешать Конгрессу утвердить итоги президентских выборов, на которых победил Джо Байден.

Из-за незаконных действий ответчиков истцы подверглись жестокому нападению, в них плевали, распыляли слезоточивый газ и спрей для отпугивания медведей, а также подвергали оскорблениям и заставили опасаться за свою жизнь. Травмы истцов, нанесенные ответчиками, сохраняются по сей день.

Трамп, как сказано в исковом заявлении, направил своих сторонников к Капитолию, не призывал их остановить беспорядки, хотя знал о грозящей людям в Капитолии опасности, и не осудил их после штурма.

Офицеры полиции Капитолия требуют компенсации, размер которой предлагается определить суду.

Это не первый иск против Трампа со стороны сотрудников полиции Капитолия. Ранее двое офицеров потребовали от бывшего президента в общей сложности 150 тысяч долларов за то, что он, по их мнению, своим поведением спровоцировал штурм Капитолия.

В подавлении беспорядков в Капитолии принимали участие не менее 850 сотрудников полиции Капитолия и департамента полиции Вашингтона. Около 140 из них получили ранения. Один из полицейских, который участвовал в подавлении беспорядков, умер на следующий день после штурма. Еще как минимум четверо покончили с собой.

Конгресс США после захвата Капитолия инициировал процесс импичмента Трампа — уже второй за его президентский срок. Но в итоге Трампа оправдали. Однако Facebook, Instagram и Twitter (соцсеть, которой Трамп пользовался наиболее активно) заблокировали его аккаунты.

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