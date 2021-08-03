В США покончил с собой четвертый полицейский, ставший свидетелем штурма Капитолия

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В США покончил с собой офицер полиции Вашингтона Гантер Хашида, который участвовал в подавлении в январе. Об этом пишет CNN со ссылкой на департамент полиции Вашингтона.

Хашида был найден мертвым у себя дома 29 июля. Незадолго до этого, 10 июля, погиб еще один офицер полиции Вашингтона Кайл Дефрейтаг. Его семья подтвердила, что причиной смерти стало самоубийство.

Еще двое полицейских Джеффри Смит и Говард Либенгуд, которые также стали свидетелями беспорядков в Капитолии, покончили с собой в январе.

Обвинения по делу о штурме Капитолия были предъявлены более чем 500 американцам. В конце июля по этому делу был вынесен первый приговор с реальным сроком заключения. 38-летний Пол Ходжкинс получил восемь месяцев тюрьмы.

В подавлении беспорядков в Капитолии принимали участие не менее 850 сотрудников полиции Капитолия и департамента полиции Вашингтона. Около 140 из них получили ранения. В конце июля несколько полицейских дали показания в Конгрессе по делу о штурме Капитолия.