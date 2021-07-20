В США первый участник штурма Капитолия получил реальный срок заключения

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Суд в США приговорил жителя Флориды Пола Ходжкинса к восьми месяцам тюремного заключения по делу о сообщает Associated Press.

38-летний Пол Ходжкинс стал первым участником штурма, которого приговорили к реальному сроку заключения. В июне в США вынесли первый приговор по делу о штурме, но обвиняемую не стали отправлять в тюрьму.

Пол Ходжкинс признал вину в препятствовании официальному процессу — утверждению итогов выборов президента США. В соглашении о признании вины он согласился выплатить Минфину США две тысячи долларов, после чего с него сняли более тяжкие обвинения, в том числе проникновение в закрытое здание и хулиганство.

Гособвинитель просил, чтобы суд назначил Ходжкинсу 18 месяцев заключения, но окружной судья США Рэндольф Мосс посчитал, что обвиняемому можно назначить меньший срок, поскольку он ни на кого не напал и не ломал государственную собственность. Судья Мосс отметил, что вынесенный приговор может стать ориентиром для будущих дел.

Всего по делу о штурме Капитолия обвинили более 500 человек.

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