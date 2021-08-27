Blizzard переименует персонажа Overwatch, названного в честь ведущего дизайнера игры. Он уволился на фоне скандала с домогательствами в компании
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Компания Blizzard переименует охотника за головами Джесси Маккри из игры Overwatch, который был назван в честь ведущего дизайнера игры, покинувшего компанию из-за скандала с домогательствами в компании.
В компании заявили, что охотник за головами в ближайшее время получит новое имя, «более отражающее ценности Overwatch». Из-за смены имени выход новой сюжетной арки с участием Маккри, запланированный на сентябрь, будет отложен.
Помимо этого, Blizzard уберет отсылки к Маккри из World of Warcraft (там в честь него названы пять персонажей и город), а также отсылки к режиссеру Diablo IV Луису Барриге и геймдизайнеру Джонатану Лекрафту, которые покинули компанию вместе с Маккри.
В компании также сообщили, что в дальнейшем не будут давать персонажам имена реальных людей.
Маккри, Лекрафт и Баррига покинули Blizzard в начале августа. Официально причина их ухода не называлась.
После того, как стало известно о домогательствах в компании, требовать изменить имя героя Overwatch стали некоторые пользователи. Комментаторы киберсоревнований перестали называть персонажа по имени.