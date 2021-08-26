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Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н». Об этом сообщает «Интерфакс».

Новая вакцина разработана центром «Вектор» Роспотребнадзора. Она является модернизированным вариантом вакцины «ЭпиВакКорона». Как ранее заявляли разработчики, в новой вакцине два пептида объединены в один для удобства синтеза — это позволяет облегчить и масштабировать производство, а принципиальных отличий между двумя вакцинами нет.

Вакцина вводится двумя уколами, интервал между которыми должен составлять не менее 14 дней.

Коммерческим названием «ЭпиВакКороны-Н» будет «AURORA-CoV».

«ЭпиВакКорона» стала второй вакциной от коронавируса, зарегистрированной в России. Массово прививать людей ей начали весной 2021 года.

Участники клинического исследования «ЭпиВакКороны» весной в открытом письме в Минздрав просили ведомство провести независимое от Роспотребнадзора исследование эффективности вакцины — из-за того, что у них после прививок не вырабатывались .

Помимо «ЭпиВакКороны» и «ЭпиВакКороны-Н», в России зарегистрированы еще три вакцины — «Спутник V», «Спутник Лайт» и «КовиВак».

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