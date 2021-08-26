Рядом с аэропортом Кабула произошел взрыв

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Около международного аэропорта Кабула произошел взрыв. Информацию об этом официально подтвердил представитель Пентагона Джон Кирби.

«Аль-Джазира» пишет, что после взрыва в районе аэропорта была слышна стрельба. Министерство обороны Турции сообщает, что взрывов было два.

Информация о пострадавших сейчас уточняется. По данным Fox News, пострадали как минимум трое американских военнослужащих.

Аэропорт Кабула — единственное место, откуда сейчас можно улететь из Афганистана. С 15 августа, после того как власть в стране захватили , в аэропорту находятся тысячи людей, рассчитывающие покинуть страну на вывозных рейсах.

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