К бывшей главе штаба Навального в Петербурге пришли с обыском

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Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в квартиру бывшей главы петербургского Ирины Фатьяновой. Об этом Фатьянова написала в своем телеграм-канале, не став уточнять подробностей.

Адвокат Фатьяновой Олег Фазульянов сначала сообщил «Эху Москвы в Петербурге», что его не пускают в квартиру доверительницы, а затем рассказал, что едет в управление СК, а на месте обыска никого нет.

Ирина Фатьянова собиралась участвовать в выборах депутатов Законодательного собрания Петербурга в сентябре, однако, когда она уже собрала более половины необходимых подписей, избирком аннулировал ее выдвижение. Причиной такого решения стала «причастность к деятельности экстремистской организации».

Штабы Навального, как и несколько других структур, связанных с Алексеем Навальным, были в июне объявлены Мосгорсудом «экстремистской организацией». В России летом 2021 года был принят закон, который запрещает людям, «причастным к экстремистским организациям», в течение нескольких лет участвовать в выборах любых уровней.

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