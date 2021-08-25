В Индии женщина, обвинившая депутата в изнасиловании, подожгла себя у здания Верховного суда. Спустя неделю она умерла

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24-летняя жительница индийского штата Уттар-Прадеш, имя которой не раскрывается, умерла в больнице Дели спустя примерно неделю после того, как подожгла себя у здания Верховного суда, сообщает The Times of India со ссылкой на полицию.

Во время попытки самосожжения, совершенной 16 августа, женщина получила ожоги 85% тела, ее друг-мужчина, участвовавший в этом, — ожоги 65% тела. Мужчина умер 21 августа, женщина — 24 августа.

Перед самосожжением женщина во время трансляции в фейсбуке рассказала, что в мае 2019 года подала в полицию заявление об изнасиловании, которое якобы совершил депутат от политической партии «Бахуджан самадж» Атул Рай. По словам женщины, это случилось в доме политика в Варанаси, пишет BBC News. Спустя месяц после ее заявления депутата арестовали, последние два года он провел под стражей.

В ходе трансляции женщина обвинила депутата в том, что он использует свое влияние для того, чтобы преследовать ее. Она заявила, что высокопоставленные полицейские поддерживают арестованного политика. В ноябре 2020 году брат депутата обратился в полицию с заявлением, в котором обвинил женщину в подделке документов. Якобы она предоставила фальшивые доказательства своего возраста в деле об изнасиловании. Женщина называла эти утверждения ложными. После заявления брата политика суд выдал ордер на арест женщины и ее друга без права на освобождение под залог.

Женщина и ее друг во время трансляции назвали имена нескольких полицейских и судьи, которые, по их словам, участвуют в сговоре с арестованным депутатом. «Мы достигли того места, куда они хотели нас привести. Последние полтора года они прилагали усилия, чтобы подтолкнуть нас к этому», — сказала женщина, прежде чем поджечь себя.

После публичного самосожжения полиция возбудила уголовное дело о доведении до самоубийства. По версии участников расследования, друг женщины убедил пойти ее на самоубийство.

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