Во всем мире снова говорят о жестоких изнасилованиях в Индии. Эта страна признана самой опасной для женщин

Акция протеста после изнасилования и убийства 27-летней женщины в Хайдарабаде. Бангалор, 3 декабря 2019 года Jagadeesh Nv / EPA / Scanpix / LETA

За две недели в Индии произошли два жестоких изнасилования. Одна женщина убита, вторая попала в больницу в критическом состоянии

5 декабря 23-летнюю жительницу индийского города Уннао, ставшую жертвой изнасилования, подожгли по пути в суд, где она должна была дать показания против предполагаемых преступников. Пятеро мужчин схватили женщину на железнодорожной станции, облили бензином и подожгли. Пострадавшая находится в критическом состоянии, по разным данным, у нее обожжено от 70% до 90% поверхности тела. Нападавших задержали. Среди них двое предполагаемых насильников — бывший бойфренд женщины и его друг. Один из задержанных ранее был отпущен из-под стражи под залог, а второй находился в розыске. Вместе с ними в нападении участвовали трое их родственников.

За последние две недели это уже второй резонансный случай, связанный с изнасилованиями в Индии. В конце ноября в городе Хайдарабад нашли тело 27-летней женщины. Полиция задержала четверых мужчин, которые, как предполагается, прокололи колесо ее скутера и предложили ее подвезти. Жертву затащили в безлюдное место, изнасиловали и задушили, а ее тело облили керосином и подожгли. Преступление вызвало массовые протесты как в Хайдарабаде (протестующие штурмовали отделение полиции, где содержали подозреваемых), так и в других городах. Индийская актриса и депутат парламента Джая Баччан призвала линчевать преступников. 6 декабря полицейские застрелили подозреваемых — якобы потому что те напали на них во время следственного эксперимента. Отец погибшей поблагодарил полицию.

Индию признали самой опасной страной для женщин. Насилие объясняют патриархальным укладом жизни

Жестокие изнасилования, в том числе групповые, давно стали привычными в Индии. Согласно самым свежим данным правительства страны, в 2017 году полиция зарегистрировала около 33500 изнасилований — в среднем по 92 преступления в день. Для сравнения, в 2012 году полиция зарегистрировала 25 тысяч изнасилований. При этом, по оценке индийского делового издания Mint (сделана на основе анализа крупного правительственного исследования), в 99% случаев жертвы сексуального насилия не обращаются в полицию. В 2018 году фонд Thomson Reuters провел опрос более чем 500 экспертов по защите прав женщин по всему миру, чтобы выяснить, какие страны являются наиболее опасными для женщин. Индия заняла первое место, обогнав Афганистан, Сирию и Сомали.

Как отмечает «Би-би-си», высокий уровень насилия, в том числе сексуального, в отношении женщин обусловлен в первую очередь патриархальным укладом жизни. Женщины в Индии, особенно в наименее образованных и наиболее бедных кругах, занимают зависимое положение в семьях и воспринимаются как собственность мужей и родственников мужского пола. Около 70% из них не работают, а 35% подвергаются домашнему насилию. Предполагается, что свою роль в практике насилия играет и соотношение полов: в Индии на каждые 100 девочек рождается 112 мальчиков, потому что родители предпочитают воспитывать сыновей. В штате Харьяна, где зарегистрировано самое большое число групповых изнасилований в Индии, наблюдается самое неравное соотношение полов в стране.

Отношение индийского общества к женщинам проиллюстрировал недавний скандал, в центре которого оказался начинающий режиссер Дэниел Шраван. Через несколько дней после изнасилования и убийства в Хайдарабаде он написал в фейсбуке, что таких преступлений удастся избежать, если правительство легализует «изнасилования без насилия». По задумке Шравана, женщинам старше 18 лет (возраст согласия в Индии) стоит подчиняться сексуальному желанию мужчин и самим предлагать им презервативы при угрозе изнасилования. «Если страсть мужчины удовлетворена, он не убьет женщину», — считает Шраван. Пользователи соцсетей подвергли высказывания режиссера жесткой критике; в твиттере даже появился хэштег с призывом к аресту режиссера. Шраван сначала удалил пост, а потом и свои аккаунты из соцсетей.

Шесть лет назад в Индии ввели смертную казнь за изнасилования с летальным исходом. Преступлений не стало меньше

Проблема насилия в отношении женщин в Индии стала обсуждаться по всему миру в конце 2012 года, после изнасилования 23-летней студентки Джоти Сингх из Дели. Вечером она вместе с другом возвращалась на автобусе домой из кинотеатра. Мужчины, находившиеся в автобусе, избили их обоих железным прутом, изнасиловали девушку, после чего выбросили ее и ее спутника из автобуса. Девушка получила тяжелые травмы и спустя полторы недели умерла в больнице. По делу об изнасиловании были арестованы шесть человек, в том числе водитель автобуса.

История Джоти Сингх вызвала огромный резонанс. В Индии прошли массовые акции в защиту прав женщин, сопровождавшиеся стычками с полицией. В 2013 году власти страны расширили понятие изнасилования, ввели уголовное наказание за сексуальные домогательства и вуайеризм, а также вдвое увеличили сроки за групповые изнасилования (с 7-10 до 20 лет лишения свободы) и стали наказывать смертной казнью за изнасилования с летальным исходом. По делу об изнасиловании Джоти Сингх четыре человека были приговорены к смертной казни, еще один покончил с собой в тюрьме. Шестого соучастника приговорили к трем годам лишения свободы, поскольку он был несовершеннолетним.

Несмотря на ужесточение наказания, правозащитники не считают, что ситуация с изнасилованиями в Индии кардинально улучшилась. Во-первых, многие жертвы не обращаются в полицию из страха стигматизации (один из участников изнасилования Джоти Сингх утверждал, что та сама виновата, потому что «порядочная девушка не станет шататься по улицам в девять часов вечера»). Во-вторых, полицейские (среди которых всего 7% женщин) тянут с приемом заявлений жертв, убеждают их решить проблему в частном порядке или спускают дело на тормозах. В-третьих, суды слишком долго рассматривают дела об изнасилованиях. В 2017 году в Индии вынесли приговоры по 18 тысячам таких дел, при этом еще 128 тысяч остались нерассмотренными.

Тревогу правозащитников вызывает и рост количества сообщений об изнасилованиях несовершеннолетних: с 2012 по 2016 годы их стало вдвое больше. Девочки до 18 лет составляют 40% жертв изнасилований. Косвенно статистику подтверждают статьи в индийских СМИ: за последние две недели, пока крупные мировые издания писали о жертвах преступлений в Уннао и Хайдарабаде, они сообщили по меньшей мере о трех изнасилованиях девочек младше семи лет.

Ольга Корелина