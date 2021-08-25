OnlyFans передумал запрещать публикацию материалов откровенного сексуального характера

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Сервис , популярный среди секс-работников и производителей эротического контента, отказался от своих планов запретить с 1 октября публикацию материалов откровенного сексуального характера. Сообщение об этом появилось в твиттере компании.

Мы заручились гарантиями, необходимыми для поддержки нашего разнообразного сообщества авторов, и приостановили запланированное на 1 октября изменение правил.

Variety предполагает, что компания заключила новые соглашения с банками о выплатах авторам OnlyFans, в том числе тем, кто публикует материалы откровенного сексуального характера.

19 августа OnlyFans объявил, что запретит пользователям публиковать откровенные материалы, «чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость нашей платформы и сохранить сообщество авторов и фанатов». СМИ писали, что сервис пошел на такой шаг из-за растущего давления со стороны банков и платежных сервисов.

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