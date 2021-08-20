OnlyFans запретит публикацию материалов откровенного сексуального характера

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Сервис , популярный среди производителей эротического контента и секс-работников, с октября запретит пользователям публиковать материалы откровенного сексуального характера.

«Чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость нашей платформы и сохранить сообщество авторов и фанатов, мы должны изменить наши правила в отношении контента», — сказано в заявлении компании, которое цитирует Bloomberg.

После того, как нововведения вступят в силу, пользователи OnlyFans по-прежнему смогут публиковать видео и фотографии в обнаженном виде, но только если этот контент не нарушает . Более подробная информация появится в ближайшие дни.

Сервис OnlyFans решил отказаться от откровенного контента из-за растущего давления со стороны банков и платежных сервисов, отмечает Bloomberg.

OnlyFans, созданный в 2016 году, получил широкую известность во время пандемии коронавируса. В 2020 году выручка OnlyFans выросла на 553% и составила 281 миллион фунтов стерлингов (383 миллиона долларов). Сервис привлек около 130 миллионов пользователей, во многом благодаря авторам откровенного контента.

В июне Bloomberg сообщил, что OnlyFans начал вести переговоры о привлечении финансирования, в ходе которых компанию могут оценить в один миллиард долларов. По данным агентства, сервис решил выйти за рамки индустрии для взрослых и стать местом, где знаменитости общаются с поклонниками.

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