Люсе Штейн назначили год ограничения свободы по «санитарному делу»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Муниципальному депутату и участнице Pussy Riot Люсе Штейн назначили год ограничения свободы по «санитарному делу».
Приговор вынес Преображенский районный суд. Штейн в рамках ограничения свободы запрещено:
- покидать место жительства с 22:00 до 06:00;
- менять постоянное место жительства без предварительного уведомления;
- посещать места проведения массовых и иных мероприятий или участвовать в них;
- выезжать за пределы Москвы без согласия специализированного государственного органа.
Два раза в месяц она обязана являться в уголовную исполнительную инспекцию.
В последнем слове Штейн в частности сказала:
«Не только меня из здесь присутствующих лишают права на свободу слова. В этом плане у нас с судьей много общего, потому что вам тоже, как и мне, запрещают иметь свое мнение под угрозой наказания. Только в моем случае это уголовка, а в вашем — увольнение. Всем очевидно, что настоящего судебного разбирательства сейчас не происходит, что мы должны сыграть в эту игру и со стороны защиты, и со стороны обвинения».
Свое выступление в суде она закончила так: «Когда вы выносите обвинительный приговор по этому политическому делу, вы выносите его всей стране. Но, пусть и не в этот раз, никогда не поздно поступить иначе».
Ранее по «санитарному делу» Любовь Соболь и Кира Ярмыш получили полтора года ограничения свободы, Николай Ляскин и Олег Степанов — год ограничения свободы, Олег Навальный — год лишения свободы условно.