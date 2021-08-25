Люсе Штейн назначили год ограничения свободы по «санитарному делу»

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Муниципальному депутату и участнице Pussy Riot Люсе Штейн назначили год ограничения свободы по « ».

Приговор вынес Преображенский районный суд. Штейн в рамках ограничения свободы запрещено:

покидать место жительства с 22:00 до 06:00;

менять постоянное место жительства без предварительного уведомления;

посещать места проведения массовых и иных мероприятий или участвовать в них;

выезжать за пределы Москвы без согласия специализированного государственного органа.

Два раза в месяц она обязана являться в уголовную исполнительную инспекцию.

В последнем слове Штейн в частности сказала:

«Не только меня из здесь присутствующих лишают права на свободу слова. В этом плане у нас с судьей много общего, потому что вам тоже, как и мне, запрещают иметь свое мнение под угрозой наказания. Только в моем случае это уголовка, а в вашем — увольнение. Всем очевидно, что настоящего судебного разбирательства сейчас не происходит, что мы должны сыграть в эту игру и со стороны защиты, и со стороны обвинения».

Свое выступление в суде она закончила так: «Когда вы выносите обвинительный приговор по этому политическому делу, вы выносите его всей стране. Но, пусть и не в этот раз, никогда не поздно поступить иначе».

Ранее по «санитарному делу» Любовь Соболь и Кира Ярмыш получили полтора года ограничения свободы, Николай Ляскин и Олег Степанов — год ограничения свободы, Олег Навальный — год лишения свободы условно.

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