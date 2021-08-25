Джо Байден получил секретный доклад разведки о происхождении коронавируса. Его авторы так и не смогли прийти к единому мнению

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Разведка США представила президенту страны Джо Байдену секретный доклад о происхождении коронавируса, пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что выводы доклада были «неубедительными» — разведке не удалось найти достаточных данных ни в пользу версии естественного происхождения вируса, ни в пользу утечки из лаборатории в Ухани.

Один из источников издания посетовал, что разведка «не самым лучшим образом подготовлена к решению этого вопроса», так как устанавливать происхождение вируса должны в первую очередь ученые, а не сотрудники спецслужб.

Ожидается, что в течение нескольких дней доклад будет частично опубликован.

ВОЗ по итогам расследования в Китае в марте опубликовала доклад о происхождении коронавируса, в котором наиболее вероятным вариантом была названа его передача человеку от животных. Версия искусственного происхождения там оценивалась как «крайне маловероятная». При этом ВОЗ отмечала, что китайские власти не в полной мере ознакомили международных специалистов с необходимыми документами, которые бы позволили сделать выводы о происхождении вируса.

Байден в конце мая заявлял, что разведка США не обладает достаточной информацией, чтобы сделать вывод о происхождении коронавируса. Он дал разведслужбам 90 дней, чтобы они предоставили ему новый полноценный отчет.

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