Талибы создадут совет для управления Афганистаном

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Движение « » планирует сформировать совет из 12 человек, который будет управлять Афганистаном, сообщает Foreign Policy.

По данным источников издания, тремя наиболее влиятельными людьми в совете станут лидер политического крыла «Талибана» Абдул Гани Барадар, глава военной комиссии талибов и сын основателя движения муллы Омара Мухаммед Якуб, а также член террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиль Аль-Рахман Хаккани.

Талибы не хотят восстанавливать в стране пост президента или другого единоличного лидера, но при этом готовы предложить министерские посты некоторым членам предыдущего правительства, чтобы выглядеть «максимально инклюзивными», рассказывали собеседники Foreign Policy.

Кроме того, руководство движения хотело бы видеть в составе правящего совета Ахмада Масуда, сына знаменитого афганского полевого командира Ахмад-Шаха Масуда, возглавившего силы сопротивления талибам в провинции Панджшер.

«Талибан» взял под контроль практически всю территорию Афганистана после того, как США начали вывод войск из этой страны. 15 августа талибы установили свою власть в Кабуле, низложив правительство. Президент Ашраф Гани бежал из страны в ОАЭ.

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