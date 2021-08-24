Петра Порошенко облили зеленкой в Киеве. Он заявил, что к нападению причастен Владимир Зеленский

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На пятого президента Украины, депутата Верховной Рады Петра Порошенко напали в центре Киева на Крещатике, сообщает «Украинская правда», ссылаясь на полицию.

Нападавший мужчина облил Порошенко зеленкой после Марша защитников, приуроченного к 30-летию независимости Украины. Зеленка попала на лицо Порошенко.

Спустя некоторое время нападавшего задержали. В его задержании участвовали не менее шести сотрудников правоохранительных органов.

По данным полиции, в нападении подозревают уроженца Черниговской области 1999 года рождения. Киевский телеграм-канал «Столица» опубликовал его фото. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

После случившегося Порошенко выступил перед сторонниками и заявил, что к нападению на него причастен действующий президент Украины Владимир Зеленский.

«Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю — страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей», — сказал Порошенко, чьи слова приводит его партия «Европейская солидарность».

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