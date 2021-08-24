Байден предупредил G7 о риске терактов в Афганистане из-за промедления с выводом американских войск

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24 августа президент США Джо Байден провел переговоры с лидерами G7 по поводу ситуации в Афганистане, который находится под контролем боевиков движения . Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на слова анонимных источников.

Байден заявил на встрече, что он стремится завершить миссию США в Афганистане к ранее намеченному сроку — 31 августа, но, по его словам, все еще есть вероятность, что американские войска останутся в стране после этой даты, сообщил высокопоставленный источник в Белом доме.

Президент США отметил, что каждый день пребывания американских войск в Афганистане увеличивает риски. По его словам, существует «очень высокий» риск террористических атак после 31 августа.

Байден добавил, что вывод войск из Афганистана будет зависеть от того, когда всех американцев и их афганских союзников вывезут из страны по воздуху.

Американский военный чиновник сообщил NYT на условиях анонимности, что США начнут выводить шесть тысяч военных из аэропорта Кабула на этой неделе или в ближайшие выходные, 28-29 августа. Американцы прекратят эвакуацию из аэропорта за несколько дней до окончания миссии, после чего приоритетным станет вывод оставшихся войск, оборудования и американских граждан.

Представители «Талибана» ранее потребовали, чтобы США вывели войска из Афганистана к 31 августа, пригрозив, что в противном случае будут «последствия».

Обновление. В Белом доме официально сообщили, что Байден сказал лидерам G7, что миссия США в Кабуле завершится «по мере достижения поставленных целей». Президент рассчитывает, что войска покинут Афганистан к 31 августа. Байден также сообщил G7, что с каждым днем увеличивается риск терактов.

В последние дни ускорились темпы эвакуации их аэропорта Кабула. С 15 августа, когда Кабул под свой контроль взяли талибы, из аэропорта эвакуировали 58 700 человек, причем примерно треть — 21 600 человек — вывезли только за 23 августа.

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