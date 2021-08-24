Минюст заявил, что телеканал «Дождь» объявили «иностранным агентом» из-за получения 130 тысяч евро от Евросоюза
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Министерство юстиции России утверждает, что «Дождь» включили в реестр СМИ — «иностранных агентов», поскольку телеканал получил от Евросоюза более 130 тысяч евро.
«Также Росфинмониторингом установлено получение ООО „Телеканал "Дождь"“ опосредованного иностранного финансирования через российские фонды», — говорится в сообщении Минюста.
23 августа представитель Минюста, выступая на встрече с Советом по правам человека, сообщил, что «Дождь» включили в реестр «иностранных агентов» после обращений из Роскомнадзора и Росфинмониторинга. Первое из ведомств сообщило, что "Дождь" распространяет материалы других «иностранных агентов», второе — что он получает иностранное финансирование.
Член СПЧ Ева Меркачева, присутствовавшая на встрече, говорила, что «Дождь» включили в реестр «иноагентов» по запросу Роскомнадзора, который сообщил, что телеканал распространяет материалы, созданные другими «иноагентами». В самом Роскомнадзоре сообщили, что информировали Минюст в ответ на запрос этого ведомства.