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Минюст заявил, что телеканал «Дождь» объявили «иностранным агентом» из-за получения 130 тысяч евро от Евросоюза

Источник: Министерство юстиции РФ

Министерство юстиции России утверждает, что «Дождь» включили в реестр СМИ — «иностранных агентов», поскольку телеканал получил от Евросоюза более 130 тысяч евро.

«Также Росфинмониторингом установлено получение ООО „Телеканал "Дождь"“ опосредованного иностранного финансирования через российские фонды», — говорится в сообщении Минюста.

23 августа представитель Минюста, выступая на встрече с Советом по правам человека, сообщил, что «Дождь» включили в реестр «иностранных агентов» после обращений из Роскомнадзора и Росфинмониторинга. Первое из ведомств сообщило, что "Дождь" распространяет материалы других «иностранных агентов», второе — что он получает иностранное финансирование.

Член СПЧ Ева Меркачева, присутствовавшая на встрече, говорила, что «Дождь» включили в реестр «иноагентов» по запросу Роскомнадзора, который сообщил, что телеканал распространяет материалы, созданные другими «иноагентами». В самом Роскомнадзоре сообщили, что информировали Минюст в ответ на запрос этого ведомства.

О СМИ — «иностранных агентах»

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