Владимир Зеленский поручил заблокировать в Украине «Московский комсомолец» и «Ведомости»

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 12 российских компаний. Документ опубликован на официальном сайте украинского лидера.

Среди компаний, попавших в санкционный список, — провайдер «Ростелеком», издатели газет «Ведомости», «Московский комсомолец» и «Завтра», а также учредители информационных сайтов Anna-News, «ПолитЭксперт» и «Народные новости» (входит в медиагруппу бизнесмена Евгения Пригожина).

Против «Ростелекома», учредителей «Московского комсомольца» и «ПолитЭксперт» введена только блокировка сайтов. В отношении остальных компаний действуют и другие санкции — в том числе блокировка активов, ограничения на предоставление телекоммуникационных услуг.

В последние месяцы Владимир Зеленский ввел санкции против ряда российских СМИ (в том числе телеканалов «Россия 24» и НТВ), а также российских частных и государственных компаний (в том числе Сбербанка, авиакомпании «Аэрофлот» и онлайн-ретейлера Wildberries).

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