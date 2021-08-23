Профсоюз журналистов уведомил мэрию Москвы о митинге на Пушкинской площади против закона об «иноагентах»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Профсоюз журналистов подал в мэрию уведомление о проведении митинга против закона об «иностранных агентах» в Москве.
Митинг планируется провести 4 сентября на Пушкинской площади.
После массового включения в список СМИ-«иноагентов» десятка редакций и двух десятков наших коллег мы считаем, что нужно обратиться за защитой к нашим читателям и зрителям. Мы верим, что независимая пресса, телевидение и свободное распространение информации — огромная ценность в наше время в России, и солидарность журналистов вместе с теми, для кого они работают, поможет отмене законов, ставящих наших коллег под удар.
Время проведения акции, отметили организаторы, будет объявлено после согласования с мэрией.
22 августа журналисты провели серию одиночных пикетов против признания СМИ «иностранными агентами» у здания ФСБ на Лубянке. Были задержаны 12 человек. Большинство вскоре отпустили с протоколами о нарушении правил проведения митинга; журналист RT Илья Васюнин провел в отделении почти двое суток.
21 августа в список СМИ — «иностранных агентов» были внесены «Дождь», «Важные истории» и еще семь журналистов. Это уже пятое расширение списка за последние четыре месяца.