Профсоюз журналистов уведомил мэрию Москвы о митинге на Пушкинской площади против закона об «иноагентах»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Профсоюз журналистов подал в мэрию уведомление о проведении митинга против закона об «иностранных агентах» в Москве.

Митинг планируется провести 4 сентября на Пушкинской площади.

После массового включения в список СМИ-«иноагентов» десятка редакций и двух десятков наших коллег мы считаем, что нужно обратиться за защитой к нашим читателям и зрителям. Мы верим, что независимая пресса, телевидение и свободное распространение информации — огромная ценность в наше время в России, и солидарность журналистов вместе с теми, для кого они работают, поможет отмене законов, ставящих наших коллег под удар.

Время проведения акции, отметили организаторы, будет объявлено после согласования с мэрией.

22 августа журналисты провели серию одиночных пикетов против признания СМИ «иностранными агентами» у здания ФСБ на Лубянке. Были задержаны 12 человек. Большинство вскоре отпустили с протоколами о нарушении правил проведения митинга; журналист RT Илья Васюнин провел в отделении почти двое суток.

21 августа в список СМИ — «иностранных агентов» были внесены , и еще семь журналистов. Это уже пятое расширение списка за последние четыре месяца.

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