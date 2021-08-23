«Имплементация положений этого закона не ведет к закрытию СМИ». Дмитрий Песков — о признании «Дождя» «иноагентом»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Министерство юстиции РФ не согласовывало с Кремлем включение в реестр СМИ-«иноагентов» телеканала «Дождь». Об этом в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Минюстом были даны все разъяснения. Есть закон об иностранных агентах, и в этом плане Минюст выполняет положения закона. Если есть деньги, которые от иностранцев поступают, то их нужно заявлять. Имплементация положений этого закона не ведет к закрытию СМИ, а просто накладывает на средство массовой информации, которое подпадает под действие закона, дополнительные обязанности.
Это не согласовывается [с Кремлем]. Минюст в данном случае выполняет свои функции. Да, в Кремле знали, но Минюст ведет свою работу, здесь все абсолютно очевидно.