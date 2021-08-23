«Дождь» внесли в список СМИ-«иноагентов» по запросу Роскомнадзора. Из-за того, что телеканал распространял материалы, созданные СМИ-«иноагентами»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Телеканал «Дождь» внесли в реестр СМИ — «иностранных агентов» из-за того, что он распространял материалы, созданные другими «иностранными агентами». Об этом заявил представитель Минюста на встрече с Советом по правам человека при президенте, сообщила член СПЧ Ева Меркачева.
Среди «иноагентов», материалы которых распространял "Дождь" — «Медуза», «Настоящее время», «Голос Америки, «Сибирь. Реалии», а также правозащитник Лев Пономарев, журналистка Людмила Савицкая.
Как отметила Меркачева, запрос о включении «Дождя» в реестр поступил от Роскомнадзора. Также обращение в Минюст направил Росфинмониторинг, сообщивший об иностранном финансировании телеканала.
"Дождь" был внесен в реестр СМИ — «иностранных агентов» 20 августа. Вместе с ним в списке оказались издание «Важные истории» и семь журналистов. Это уже пятое расширение списка СМИ — «иностранных агентов» за последние четыре месяца.