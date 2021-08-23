«Дождь» внесли в список СМИ-«иноагентов» по запросу Роскомнадзора. Из-за того, что телеканал распространял материалы, созданные СМИ-«иноагентами»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

внесли в реестр СМИ — «иностранных агентов» из-за того, что он распространял материалы, созданные другими «иностранными агентами». Об этом заявил представитель Минюста на встрече с Советом по правам человека при президенте, сообщила член СПЧ Ева Меркачева.

Среди «иноагентов», материалы которых распространял "Дождь" — «Медуза», « », « , « », а также правозащитник , журналистка .

Как отметила Меркачева, запрос о включении «Дождя» в реестр поступил от Роскомнадзора. Также обращение в Минюст направил Росфинмониторинг, сообщивший об иностранном финансировании телеканала.

"Дождь" был внесен в реестр СМИ — «иностранных агентов» 20 августа. Вместе с ним в списке оказались издание и семь журналистов. Это уже пятое расширение списка СМИ — «иностранных агентов» за последние четыре месяца.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег