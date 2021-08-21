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Стань агентом лета!

Журналисты вышли на одиночные пикеты на Лубянке против присвоения СМИ статусов «иноагентов»

Источник: Meduza

У здания ФСБ на Лубянке началась серия одиночных пикетов журналистов против присвоения СМИ статусов «иностранных агентов».

Alec Sander / SOTA
Gleb Zelda

Полиция сразу начала задержания. Первый из пикетчиков, журналист Александр Горохов, успел простоять с плакатом «Свободная журналистика, а не вот это вот все» менее минуты, прежде чем его препроводили в автозак.

Через несколько минут Горохова отпустили. Как сообщил сам журналист, с ним провели беседу у автозака и предупредили о возможном штрафе. Плакат у него забирать не стали.

Следующих участников пикетов полиция задерживать не пыталась. Сотрудники правоохранительных органов лишь подходили и фотографировали паспорта у пикетирующих. Позже полиция задержала двух журналисток, после того как одна из них встала с плакатом на расстоянии нескольких метров от другой.

Gleb Zelda
Gleb Zelda
Александр Горохов
Александр Горохов

Минюст РФ 20 августа внес в список СМИ — «иностранных агентов» телеканал "Дождь", а также издание "Важные истории" и еще семерых журналистов.

«Дождь» и «Важные истории» — «иноагенты»

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