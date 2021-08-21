General Motors отзовет 73 тысячи электромобилей из-за риска возгорания батарей. Это обойдется компании в миллиард долларов
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Компания General Motors объявила, что отзывает около 73 тысяч электромобилей Chevrolet Bolt из-за риска возгорания их аккумуляторов.
Под отзыв подпадут 9335 автомобилей модели Bolt EV линейки 2019 года и 63683 модели Bolt EV и EUV линейки 2020-2022 годов в Канаде и США.
Как пояснили в компании, в редких случаях батареи этих автомобилей могут иметь сразу два дефекта — порванный анодный выступ и сложенный сепаратор, которые увеличивают риск возгорания.
Все батареи будут заменены на новые. Общую стоимость новых модулей в компании оценили в миллиард долларов.
В июле General Motors уже отзывала 69 тысяч электромобилей Bolt из-за аналогичных рисков.
За все время эксплуатации модели Bolt были зафиксированы десять возгораний батарей.