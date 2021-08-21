Анджелина Джоли завела инстаграм, чтобы рассказывать о судьбах афганцев. За несколько часов на него подписались миллионы человек

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Актриса и специальный посланник Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Анджелина Джоли создала аккаунт в инстаграме. В первом посте Джоли пояснила, что завела аккаунт, чтобы поддержать жителей Афганистана.

Прямо сейчас народ Афганистана теряет возможность свободно общаться в социальных сетях и самовыражаться. Поэтому я пришла в инстаграм, чтобы поделиться их историями, а также голосами людей по всему миру, которые борются за свои основные права.

В посте Джоли выложила письмо афганской девочки-подростка, в котором та рассказывает о том, как изменилась жизнь после прихода « » к власти. По словам девочки, она боится талибов и опасается, что женщинам больше будет не позволено учиться и работать. «Некоторые говорят, что талибы изменились, но я так не думаю», — написала девочка.

На момент написания заметки с первого поста Джоли прошло 14 часов. На ее инстаграм подписались 4,4 миллиона человек.

"Талибан" захватил власть в Афганистане 15 августа. Боевики пообещали, что всем тем, кто сотрудничал с прежним правительством и западными военными, будет объявлена амнистия и что женщины смогут получать образование и вести общественную жизнь в рамках норм шариата. Однако с тех пор уже появились сообщения о том, что талибы преследуют бывших военных и тех, кто помогал Западу.

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