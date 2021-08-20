В Марий Эл ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

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Глава республики Марий Эл Александр Евстифеев подписал указ о введении в регионе режима ЧС из-за лесных пожаров.

Пожар начался накануне в Медведевском районе республики. Из-за возгораний пришлось эвакуировать персонал и гостей санатория «Сосновый бор», а также более 600 жителей поселка Шап.

Площадь возгораний пока увеличивается и, по последним данным, составляет 700 гектаров. О пострадавших в результате пожара не сообщается. Сгорели несколько нежилых построек в поселке Студенка.

Прокуратура региона начала проверку из-за пожара. Ранее Евстифеев сообщал, что причиной возгорания стал человеческий фактор.

С 31 июля в Марий Эл действовал особый противопожарный режим. его ввели после того, как в первую половину лета количество пожаров в регионе увеличилось на 30% по сравнению со средним значением. За весь этот период огонь прошел 114 гектаров.

Из-за аномально жаркого лета в 2021 году крупные пожары возникают в самых разных регионах России — как в европейской части, так и в Поволжье, на Урале и в Сибири. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Карелии и Якутии.

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