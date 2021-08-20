Полиция задержала десятки человек в мечети в подмосковных Котельниках. Их доставили в отделение в автозаках для проверки документов

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Сотрудники правоохранительных органов задержали около 60 человек в мечети в подмосковных Котельниках. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката «Гражданского содействия» Марию Красову.

Информацию о задержаниях примерно 60 человек также приводит «ОВД-Инфо». При этом ТАСС со ссылкой на адвоката Лидию Аносову, оказывающую правовую помощь задержанным, сообщает о 600 задержанных.

По словам Красовой, в ОВД «Люберецкое» привезли уже три автозака, заполненных людьми. У них берут соскоб с щеки и проверяют документы.

Издание Readovka пишет, что силовики пришли в мечеть около часа дня и заставили собравшихся «прервать молитву и лечь лицом в пол». Затем у них начали проверять документы по одному. В ходе проверки в автозаки препровождали тех, кто не имел регистрации или гражданства России.

По словам имама мечети, полиция не выпускала из здания даже детей и стариков, некоторым из собравшихся стало плохо, и их забрали в больницу.

Readovka пишет, что проверки были и в других мечетях Москвы и Подмосковья. В частности, по данным издания, полиция дежурила у Соборной мечети на Проспекте мира.

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