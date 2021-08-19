«Коммерсант»: МВД предложило упростить процедуру техосмотра. Например, не проверять, есть ли в машине аптечка и огнетушитель

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Министерство внутренних дел России предложило исключить из правил технического осмотра транспортных средств ряд обязательных проверок. Предложения зафиксировали в протоколе совещания в Минэкономразвития, с которым ознакомился «Коммерсант». Подлинность документа подтвердили источники издания. В МВД это не комментировали.

МВД предложило, чтобы во время техосмотра не проверяли такие моменты, как:

коррозия элементов тормозной системы;

наличие повреждений тормозных трубопроводов;

способность стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла;

наличие аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя;

уровень шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе;

подтеки «масел и рабочих жидкостей» из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, аккумулятора;

наличие мест для установки государственных регистрационных знаков;

трещины на ветровом стекле автомобиля со стороны водителя.

В МВД считают, что предлагаемые изменения позволят сократить время техосмотра и снизят финансовую нагрузку на операторов ТО, которые смогут отказаться от части диагностического оборудования.

Предложения МВД сейчас обсуждают с профессиональным сообществом, конкретного документа пока нет.

В июне глава ГИБДД Михаил Черников предложил сделать техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов, не участвующих в перевозках пассажиров и грузов, добровольным. Соответствующий законопроект разработан и направлен в правительство, но конкретных решений пока нет. Если предложение примут, то техосмотр будет обязателен для такси, автобусов и грузовиков.

22 августа в России вступит в силу закон, позволяющий при оформлении полиса ОСАГО не предоставлять диагностическую карту, которую выдают по результатам техосмотра.

В марте 2020 года депутаты Госдумы утвердили новые сроки проведения техосмотра и освободили от этой процедуры транспортные средства, с выпуска которых прошло до четырех лет.

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