«Коммерсант»: МВД предложило упростить процедуру техосмотра. Например, не проверять, есть ли в машине аптечка и огнетушитель
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Министерство внутренних дел России предложило исключить из правил технического осмотра транспортных средств ряд обязательных проверок. Предложения зафиксировали в протоколе совещания в Минэкономразвития, с которым ознакомился «Коммерсант». Подлинность документа подтвердили источники издания. В МВД это не комментировали.
МВД предложило, чтобы во время техосмотра не проверяли такие моменты, как:
- коррозия элементов тормозной системы;
- наличие повреждений тормозных трубопроводов;
- способность стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла;
- наличие аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя;
- уровень шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе;
- подтеки «масел и рабочих жидкостей» из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, аккумулятора;
- наличие мест для установки государственных регистрационных знаков;
- трещины на ветровом стекле автомобиля со стороны водителя.
В МВД считают, что предлагаемые изменения позволят сократить время техосмотра и снизят финансовую нагрузку на операторов ТО, которые смогут отказаться от части диагностического оборудования.
Предложения МВД сейчас обсуждают с профессиональным сообществом, конкретного документа пока нет.
От измерения уровня шума действительно можно отказаться, считает глава Гильдии операторов ТО при Московской торгово-промышленной палате Игорь Волчек, но все остальное из списка «непосредственно влияет на безопасность и экологию»… Повреждения бензопроводов и капли масла приводят к пожарам, предупредил он, а повреждения тормозных шлангов — к серьезным авариям.
В июне глава ГИБДД Михаил Черников предложил сделать техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов, не участвующих в перевозках пассажиров и грузов, добровольным. Соответствующий законопроект разработан и направлен в правительство, но конкретных решений пока нет. Если предложение примут, то техосмотр будет обязателен для такси, автобусов и грузовиков.
22 августа в России вступит в силу закон, позволяющий при оформлении полиса ОСАГО не предоставлять диагностическую карту, которую выдают по результатам техосмотра.
В марте 2020 года депутаты Госдумы утвердили новые сроки проведения техосмотра и освободили от этой процедуры транспортные средства, с выпуска которых прошло до четырех лет.