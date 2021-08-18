В Челябинске произошел «залповый выброс» сероводорода. Прокуратура начала проверку

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В ночь на 18 августа в Челябинске был зафиксирован «залповый выброс» сероводорода. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова.

Выброс произошел около трех часов ночи в районе очистных сооружений муниципального предприятия по водоснабжению и водоотведению в Металлургическом районе Челябинска. Его зафиксировал центр экологического мониторинга министерства экологии Челябинской области.

«В связи с этим в некоторых районах города может ощущаться запах сероводорода, схожий с запахом „канализации“», — говорится в телеграм-канале (орфография сохранена).

Жителям Челябинска, которые почувствовали неприятный запах, рекомендовано сократить пребывание на улице, пить больше воды и проводить влажную уборку помещений, а администрации Челябинска — усилить полив улиц.

Спустя несколько часов в министерстве экологии Челябинской области сообщили, что ситуация пришла в норму, в жилых районах Челябинска больше не фиксируют превышения концентрации сероводорода. Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту выброса вещества.

16 августа в поселке Рудный на юге Екатеринбурга произошла утечка химического вещества, из-за чего местные жители стали жаловаться на запах серы. В МЧС заявили, что предельно допустимая концентрация вредных веществ не превышена, а жизни и здоровью граждан ничего не угрожает.

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