В Екатеринбурге произошел выброс химического вещества. МЧС заявляет, что его концентрация не превышает предельно допустимую норму

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В поселке Рудный на юге Екатеринбурга произошла утечка химического вещества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным «Интерфакса» инцидент произошел вблизи промзоны, выброс сопровождался взрывом. «Облако с серным запахом накрыло дачный поселок вблизи промзоны», — сказал источник агентства.

Местные жители жалуются на нетипичный запах серы, сообщает «Екатеринбург онлайн».

В региональном МЧС сообщили, что специалисты не обнаружили предельно допустимой концентрации вредных веществ, и подчеркнули, что жизни и здоровью граждан ничего не угрожает. Состав вещества сейчас выясняется. Информацию о взрыве ведомство не подтвердило.

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