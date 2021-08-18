В Астраханской области разбился истребитель МиГ-29. Пилот погиб

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В Астраханской области потерпел крушение самолет МиГ-29. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

В ведомстве отметили, что самолет совершал плановый полет без боекомплекта. Он упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Пилот самолета погиб.

Причины происшествия пока неясны. На место направлена комиссия Главного командования ВКС.

17 августа при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в Подмосковье разбился опытный образец нового военно-транспортного самолета Ил-112В. Погибли все три члена экипажа, находившихся на борту.

31 июля в Охотском море потерпел крушение истребитель Су-35. Пилот смог катапультироваться.

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