Талибы открыли стрельбу по участникам акции в защиту флага Афганистана. Несколько человек погибли

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Участники движения , захватившие Афганистан, открыли стрельбу по участникам акции в поддержку национального флага страны, прошедшей в Джелалабаде, центре провинции Нангархар.

Как сообщает телеканал «Аль-Джазира», местные жители выступили против того, что талибы срывают флаги Афганистана со зданий и меняют их на белый флаг «Талибана» с начертанной черным цветом . Протестующие прошли маршем по улицам города, размахивая афганскими флагами.

На одной из площадей в Джелалабаде участники акции протеста сняли флаг «Талибана» и стали размахивать национальным флагом, после чего между протестующими и талибами произошли столкновения. На видеозаписях из Джелалабада, которые публикуют в соцсетях, слышны выстрелы.

В столкновениях в Джелалабаде, сообщает «Аль-Джазира», погибли по меньшей мере трое человек, еще десятки получили ранения. О трех погибших также сообщает Reuters, которое ссылается на очевидцев и бывшего полицейского. По данным Associated Press, погиб как минимум один человек, еще шестеро пострадали.