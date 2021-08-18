Соратники Навального нашли у сына Рогозина квартиру за 180 миллионов рублей
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Сын главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина Алексей является собственником элитной квартиры в ЖК «Триумф-Палас» на северо-западе Москвы, выяснили сторонники Алексея Навального. По их оценкам, эта квартира может стоить 180 миллионов рублей.
Квартиру площадью 208 квадратных метров Алексей Рогозин приобрел в 2019 году, она находится на 38-м этаже здания. При этом суммарные доходы сына Рогозина за предшествующие покупке 8,5 лет соратники Навального оценили в 55 миллионов рублей.
Квартиру Рогозину-младшему продал Сергей Саруев, владелец машиностроительного завода «Арсенал», который занимается производством космической техники и имеет контракты с «Роскосмосом». Соратники Навального предположили, что Саруев мог продать квартиру ниже рыночной стоимости и это могло быть завуалированной взяткой.
Дмитрий Рогозин в начале августа предлагал расстреливать за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе.
В 2016 году Transparency International нашла у Дмитрия Рогозина элитную квартиру в центре Москвы стоимостью в 500 миллионов рублей. Сам чиновник назвал расследование «бредом», заявив, что кадастровая стоимость недвижимости составляет только 29 миллионов.