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Посольство РФ в Бангкоке: россиянам, вакцинированным «Спутником V», разрешат въезд на курорты Таиланда

Источник: Посольство РФ в Таиланде

Власти Таиланда «в принципиальном плане» одобрили включение «Спутника V» в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинировании которым позволяет посещать курорты страны. Об этом сообщается на официальном сайте посольства РФ в Бангкоке.

Детали и сроки вступления этого решения в силу, говорится в сообщении дипмиссии, пока уточняются.

Таиланд до пандемии был одним из самых популярных направлений для отдыха россиян, особенно в зимнее время.

Ранее россиянам, вакцинированным «Спутником V», разрешили въезд с туристическими целями в несколько стран, включая Венгрию.

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