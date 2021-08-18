Коммунисты потребовали снять Марию Бутину с выборов в Госдуму из-за иностранного финансирования

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Коммунистическая партия РФ потребовала от Центризбиркома снять с выборов в Госдуму сотрудницу телеканала RT Марию Бутину, которая намерена избраться в депутаты по партийному списку «Единой России» в Кировской области.

Как заявили в кировском отделении КПРФ, ссылаясь на данные ЦИК, Бутина в сведениях об источниках дохода указала, что «имеет иностранные облигации и акции 34 иностранных компаний, а также иностранное финансирование».

В частности, Мария Бутина получила денежное вознаграждение от гражданина США и генерального директора компании, торгующей криптовалютой Backlog.Com.Inc, Бирна Патрика, сотрудничающего с Федеральным бюро расследований США.

В КПРФ считают, что таким образом Бутина нарушила федеральные законы «О выборах депутатов Госдумы» и «О противодействии коррупции», запрещающие кандидатам в депутаты иметь счета и ценности в иностранных банках и пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

Сама Мария Бутина и Центризбирком РФ пока никак не комментировали заявление КПРФ.

Уроженка Барнаула Мария Бутина в 2018 году была арестована в США по обвинению в сговоре в пользу России и ведении лоббистской деятельности без регистрации. Ее приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Бутину освободили в октябре 2019 года, после чего она вернулась в Россию.

На родине она стала ведущей телеканала RT и вошла в состав Общественной палаты РФ. Издала книгу «Тюремный дневник», а также сняла репортаж о посещении Алексея Навального в исправительной колонии города Покрова. Баллотируется в депутаты Госдумы восьмого созыва от «Единой России».

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