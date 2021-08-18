Кандидатов в Думу от «Единой России» (в том числе, из первой пятерки федерального списка) посадили на карантин перед встречей с Путиным

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Кандидатов в Госдуму от «Единой России», которые 22 августа встретятся с президентом Владимиром Путиным, посадили на карантин. Об этом сообщают РБК и Znak.com со ссылкой на источники.

По данным РБК, в общей сложности на карантине находятся 30-35 человек из числа актива партии. Карантин проходит, в частности, входящая в первую пятерку общефедерального списка «Единой России» руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

По поводу других фигурантов пятерки данных нет — РБК отмечает, что глава МИД Сергей Лавров еще 17 августа посещал Калининградскую область, а на 19 августа у него назначены переговоры в Москве. В то же время, все мероприятия с участием министра обороны Сергея Шойгу на этой неделе перенесены в онлайн-формат.

О том, что перед встречей с Путиным всех сажают на двухнедельный карантин, впервые написало издание «Проект» в сентябре 2020 года, позже эту информацию частично подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Русская служба Би-би-си» в марте 2021 года писала, что за время пандемии была создана целая система обсервации для людей, контактирующих с Путиным, на что были потрачены миллиарды рублей.

Путин, по его собственным словам, привился от коронавируса весной 2021 года. Позже он заявил, что использовал вакцину «Спутник V». Позже СМИ писали, что несмотря на прививку, участников встреч с президентом продолжили сажать на карантин.

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