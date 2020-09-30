Песков частично подтвердил информацию о том, что перед встречей с Путиным все обязательно проходят карантин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков частично подтвердил информацию о том, что все, кто встречается с Владимиром Путиным, проходят двухнедельный карантин из-за эпидемии коронавируса.

«Кто-то проходит двухнедельный карантин, кто-то проходит карантин несколько дней, кто-то вообще без карантина встречается. Это зависит от человека, зависит от его графика, зависит от эпидемиологической обстановки в каждом отдельно взятом офисе или министерстве. Естественно, ответственный руководитель компании, государственной или иной, министерства сначала оценит все возможные угрозы и потом сам примет решение о карантине перед тем, как встречаться с главой государства», — сказал Песков в беседе с журналистами.

О карантине, который необходимо пройти перед встречей с Путиным, написал «Проект». «Всем людям, которым предстоит оказаться рядом с главой государства, невзирая на регалии и возраст, приходится отбывать очень строгий двухнедельный карантин», — утверждает издание.

По данным «Проекта», наиболее приближенные к Путину люди проходят карантин в гостевой части резиденции президента в Ново-Огарево. Места для карантина также есть в комплексе правительственных дач на улице Косыгина в Москве и в пансионате «Дагомыс» в Сочи.

В числе людей, которые проходили карантин перед встречей с Путиным, «Проект» назвал главу «Газпрома» Алексея Миллера, главу Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря и главу Росмолодежи Александра Бугаева.