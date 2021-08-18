Исследование: свыше половины всех убийств женщин в России совершают их партнеры

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Две трети (65,8%) всех убийств женщин в России с 2011 по 2019 год были совершены их партнерами или родственниками. Такие данные содержатся в исследовании Консорциума женских неправительственных организаций.

В рамках исследования правозащитницы изучили находящиеся в открытом доступе приговоры по статьям об убийстве, убийстве в состоянии аффекта и избиении до смерти. Были проанализированы убийства более 18,5 тысячи женщин — оказалось, что 12,2 тысячи из них стали жертвами партнеров или родственников.

Непосредственно от рук партнеров за исследуемый период погибли 9 868 женщин, что составило 53% от всех приговоров об убийствах. Россия, пишут авторы исследования — оказалась мировым лидером по этому показателю. В Европе доля женщин, убитых партнерами, составляет 29%, в Африке — 38%, в Океании — 42% (максимальный показатель для отдельно взятой части света).

Авторы исследования призвали власти России признать проблему домашнего насилия в стране и принять законодательные меры для его предотвращения и пресечения, а также обеспечить защиту пострадавшим женщинам.