Перейти к материалам

Стань агентом лета!

Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн выступит на фестивале «Спасская башня», который проводится при поддержке Минобороны России

Источник: Спасская башня

Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн станет хедлайнером военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля.

Как пояснили организаторы, в рамках фестиваля Линдеманн выступит на Красной площади 4 и 5 сентября. 

Что именно будет делать Линдеманн — петь или дирижировать оркестром, не уточнятся.

Фестиваль «Спасская башня» проводится с 2009 года. В нем принимают участие военные оркестры из разных стран мира, а проводится мероприятие при поддержке Минобороны России и властей Москвы. В 2021 году фестиваль будет проходить с 27 августа по 5 сентября.

В апреле 2021 года Линдеманн сделал русскоязычный кавер на песню «Любимый город» Марка Бернеса. Эта композиция вошла в фильм «Девятаев» о советском летчике-истребителе Михаиле Девятаеве, сбежавшем из немецкого концлагеря на угнанном бомбардировщике. 

Читайте также

Тилль Линдеманн из Rammstein на русском спел «Любимый город» Марка Бернеса. V dalyokii kra-a-ai tovarisch uleta-a-aet! 

Читайте также

Тилль Линдеманн из Rammstein на русском спел «Любимый город» Марка Бернеса. V dalyokii kra-a-ai tovarisch uleta-a-aet! 

Слушайте музыку, помогайте «Медузе»

Дать денег
Реклама