Бегунья Кристина Тимановская заявила, что власти Беларуси запретили спортсменам выезжать на зарубежные соревнования

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Министерство спорта Беларуси запретило спортсменам выезжать на соревнования за рубеж. Об этом в интервью РБК заявила белорусская бегунья Кристина Тимановская.

Сегодня буквально узнали новость, что министр спорта запретил всем спортсменам выезжать за пределы Республики Беларусь — будь то соревнования, тренировочные сборы, даже речь шла и об отпусках. Мне пишут люди о том, что у них уже куплены билеты на соревнования за сумму до полутора тысяч евро, и им не разрешают поехать. Люди теряют деньги, и никто не будет за это отвечать, никто не будет возмещать им расходы.

При этом Тимановская предположила, что официально этот запрет не оформлен. «Я думаю, что официальной бумаги нет, как не было и до этого. Мы никогда не видели официальных бумаг о запретах», — сказала она.

Белорусский легкоатлет, серебряный призер Олимпиады 2008 года Андрей Кравченко выложил в инстаграме скриншот переписки, в которой говорится, что «приказом министра спорта с сегодняшнего дня прекращены все выезды за рубеж на соревнования, это касается и тех, кто находится в отпуске». В сообщении сказано, что запрещены в том числе выезды за свой счет, а за нарушение запрета последует увольнение.

В свою очередь белорусское спортивное издание Tribuna.com, ссылаясь на собственные сведения, сообщило, что речь идет не о запрете выезда на зарубежные соревнования, а о том, что министерство спорта Беларуси отказалось оплачивать участие спортсменов в коммерческих соревнованиях и тренировочных сборов перед ними.

В начале августа Кристину Тимановскую сняли с Олимпиады в Токио и попытались насильно вернуть в Беларусь после ее публичной критики в адрес белорусских спортивных функционеров. Тимановская отказалась возвращаться на родину. Спортсменку приняла Польша.

После инцидента с Тимановской возвращаться в Беларусь отказались еще двое белорусских спортсменов — Андрей Кравченко и его жена Яна Максимова, выступающая в многоборье. Они заявили, что останутся в Германии.

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