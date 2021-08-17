«Левада-центр»: 43% опрошенных россиян назвали путч 1991 года трагическим событием. Это исторический максимум

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Три четверти (75%) россиян знают о путче в августе 1991 года, показал опрос . Результаты исследования поступили в редакцию «Медузы».

Опрос провели 22-28 июля 2021 года среди 1619 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах, 50 регионах РФ. Исследование проводили на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Ничего не знают о путче 24% опрошенных. Больше всего тех, кто не знает о событиях 1991 года, среди молодежи в возрасте 18-24 лет (65%) и среди людей в возрасте 25-39 лет (42%).

Среди тех, кто знает об этих событиях, 43% считают, что августовский путч — это «трагическое событие, имевшее гибельные последствия для страны и народа». Как отмечают социологи, это наибольший показатель за все время измерений (с августа 1994 года).

Еще 40% опрошенных сказали, что в августе 1991 года случился «просто эпизод борьбы за власть в высшем руководстве страны». Еще 10% ответили, что это «победа демократической революции, покончившей с властью КПСС».

Среди тех, кто знает о путче, 66% опрошенных сказали, что в то время не были правы ни члены ГКЧП, ни Борис Ельцин с демократами. Это максимальный показатель за все время наблюдений. Доли тех, кто считает, что были правы Ельцин и демократы или ГКЧП, несколько лет остаются на одном и том же уровне и колеблются на уровне 10-13%.

И о соцопросах Можно ли верить данным соцопросов?

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