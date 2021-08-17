Хакер взломал форум наркоторговцев Legalizer. И выставил на продажу личные данные его владельцев и всю переписку пользователей

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Неизвестный хакер заявил, что взломал форум Legalizer — крупную площадку по торговле наркотиками в странах СНГ. Он выложил в сеть паспортные данные владельцев ресурса, контакты пользователей и всю их переписку, сообщила газета «Коммерсант», обнаружившая в телеграме ссылку на сайт с украденными данными.

На сайте с базой данных об организаторах и пользователях Legalizer часть информации находится в открытом доступе, остальные сведения хакер предлагает купить как минимум за один биткоин (3,3 миллиона рублей).

В базе данных в качестве владельца Legalizer указан гражданин Латвии Артем Шведов, который, как отмечает издание, предлагает в сети услуги частного разработчика. Кроме того, в базе одним из бывших разработчиков форума назван Роман Кухаренко, зарегистрированный в Московской области, а текущим администратором — гражданин Украины Александр Прохоженко. «Коммерсант» не смог связаться с ними по контактам, указанным в базе, и через соцсети.

Через криптокошелек форума Legalizer в целом прошло 20,57 биткоина (69 миллионов рублей), следует из данных Blockchair. Но этот кошелек связан с более крупными: например, через один из них проходило более 5300 биткоинов (почти 18 миллиардов рублей), сообщил «Коммерсанту» глава департамента информационно-аналитических исследований T.Hunter Игорь Бедеров.

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