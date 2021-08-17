Девятилетняя Алиса Теплякова, сдавшая экзамены в МГУ, не смогла поступить на бюджет

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Девятилетняя Алиса Теплякова, успешно сдавшая ЕГЭ, не смогла поступить на психологический факультет МГУ на бюджет.

Имя Тепляковой отсутствует в списках поступивших, вывешенных на официальном сайте вуза 17 августа. Они являются окончательными, так как в 2021 году прием в МГУ проходит без второй волны.

Теплякова сдала вступительный экзамен по биологии на 48 баллов из 100.

Теплякова с четырех лет была на домашнем обучении. В восемь лет она сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике и получила аттестат. В МГУ, куда девочка подала документы, заявляли, что готовы принять ее в случае успешной сдачи вступительных экзаменов.

Родители Тепляковой говорили, что намерены отправить ее в МГУ, даже если она не сможет поступить на бюджет, и за обучение придется платить.

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