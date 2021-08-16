Россия снимет любые ограничения на полеты в Доминикану, Южную Корею и Чехию

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Власти России планируют с 27 августа снять любые ограничения на регулярные и чартерные полеты в Доминиканскую Республику, Южную Корею и Чехию, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Ранее Россия объявила о возобновлении авиасообщения с этими странами (с Южной Кореей — еще в сентябре 2020 года), но на количество рейсов действовали ограничения, отмечает «Интерфакс»

Россия с лета 2020 года постепенно восстанавливает авиасообщение с другими странами, прерванное из-за пандемии коронавируса.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег