Похоронена Екатерина Левченко, убитая в 2017 году. Она была знакомой фигурантов дела «Сети»

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Екатерину Левченко — знакомую фигурантов дела «Сети», убитую в 2017 году в лесу под Рязанью, — похоронили. Об этом сообщила «Медузе» мать погибшей — Татьяна Левченко.

По ее словам, правоохранительные органы выдали родственникам останки Екатерины Левченко весной 2021 года. Семья заказала независимую экспертизу, которая подтвердила, что это останки Екатерины. После этого, 10 июля, состоялись похороны, сообщила Татьяна Левченко.

Екатерина Левченко числилась пропавшей без вести почти три года. Уголовное дел об убийстве было возбуждено после того, как Алексей Полтавец, покинувший Россию, заявил «Медузе», что Екатерину Левченко убил Максим Иванкин по приказу Дмитрия Пчелинцева. Вскоре после возбуждения дела останки Левченко были найдены в лесу под Рязанью.

Вместе с Левченко был убит Артем Дорофеев. В убийстве Дорофеева признался Полтавец. Останки Дорофеева найдены в 2017 году, а идентифицированы — в 2019-м.