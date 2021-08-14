В Турции разбился российский противопожарный самолет. Погибли восемь человек, в том числе пятеро россиян

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

На юге Турции разбился арендованный у России пожарный самолет, сообщает турецкое агентство Anadolu.

«Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ написал, что при крушении погибли пятеро российских военнослужащих и трое граждан Турции. Позднее агентство уточнило, что речь идет не о погибших, а о людях, которые находились на борту.

Обновлено. На борту находились пять членов экипажа из числа российских военнослужащих и три гражданина Турции, которые указывали экипажу очаги пожара. Все они погибли. Президент России Владимир Путин поручил посмертно представить членов экипажа к государственным наградам.

По информации Минобороны, речь идет о самолете , который выполнял задачу по тушению пожаров в Турции. Он потерпел крушение около 15:10 по московскому времени в районе города Адана.

В конце июля российские власти сообщили об отправке в Турцию трех российских противопожарных самолетов Бе-200 для помощи в тушении лесных пожаров.