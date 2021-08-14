Июль 2021 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений за погодой

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Июль 2021 года стал самым жарким месяцем за всю глобальных метеорологических наблюдений, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США.

По данным ведомства, в июле общая температура поверхности суши и океана в среднем по миру была на 0,93 градуса Цельсия выше, чем средняя температура в XX веке, составлявшая 15,8 градуса Цельсия.

«В данном случае первое место — наихудшее место. Июль, как правило, самый теплый месяц в году, но июль 2021 года превзошел сам себя как самый жаркий июль и самый жаркий месяц в истории», — заявил глава NOAA Ричард Спинрад.

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