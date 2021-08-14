Forbes: ФАС готовит законопроект об ограничении наценок на продукты в магазинах

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрабатывает законопроект, регулирующий цены на продукты питания. Ведомство предлагает ограничивать наценки торговых сетей, рассказали источники Forbes.

По информации издания, 13 августа в ведомстве прошло совещание с представителями торговых сетей, на котором обсуждались меры по корректировке торговых наценок.

«Уже есть законопроекты и постановление правительства, которые позволяют регулировать цены. Но вот с наценками в сетях практически невозможно с юридической точки зрения сейчас что-то делать», — пояснил один из собеседников Forbes.

До одобрения законопроекта торговым сетям предложено скорректировать наценки на добровольной основе. На следующей неделе в ФАС пройдет новое совещание, где ретейлеры должны будут отчитаться о корректировке наценок, пишет Forbes.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин обратил внимание на подорожание продуктов питания, после чего правительство и торговые сети на время установили предельные цены на сахар и подсолнечное масло. Позднее Минсельхоз объявил, что договорился с производителями о сдерживании цен на мясо птицы и яйца.

В конце июля президент Путин поручил ФАС активнее отслеживать ситуацию с ценами в торговых сетях. 13 августа ведомство объявило о внеплановых проверках в торговых сетях «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Лента» и «Магнит» из-за сообщений о росте цен. В ФАС предположили, что подорожание «социально значимых продовольственных товаров» может быть результатом сговора.

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