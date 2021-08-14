Дипломатам США в Кабуле поручили уничтожить секретные документы на фоне наступления талибов. Они менее чем в 100 километрах от города

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Персоналу посольства США в Кабуле поручили уничтожить секретные документы, а также любые предметы, «которые можно использовать не по назначению в целях пропаганды», например, американские флаги. Об этом сообщили CNN и Bloomberg.

Источники Bloomberg заявили, что уничтожение материалов — стандартная практика в случае, если состав дипмиссии сокращается.

Накануне власти США сообщили об эвакуации части сотрудников посольства в Кабуле. По словам источников CNN, Вашингтон рассматривает возможность переместить дипмиссию в аэропорт Кабула.

Также накануне стало известно, что Дания и Норвегия закрывают свои посольства в Кабуле, а Германия сократит численность дипперсонала в Афганистане на фоне наступления .

«Талибан» начал наступление в Афганистане на фоне вывода американских войск, находившихся в стране 20 лет.

12 августа талибы захватили Кандагар и Герат — второй и третий по численности города Афганистана.

13 августа стало известно о захвате города Пули-Алам — столицы афганской провинции Логар, которая находится в 80 километрах от Кабула.

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