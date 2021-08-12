«Талибан» объявил о захвате Кандагара и Герата — второго и третьего по величине городов Афганистана
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Движение «Талибан» захватило Кандагар — второй по величине город Афганистана. Об этом сообщил официальный представитель движения Забихулла Муджахид.
«Кандагар завоеван», — написал он в твиттере.
О взятии города также заявил еще один представитель талибов Кари Ахмади.
Ранее сообщалось, что "Талибан" взял город Газни, через который проходит трасса Кабул-Кандагар.
Обновлено. Забихулла Муджахид также сообщил, что "Талибан" взял Герат — третий по величине город Афганистана.
"Талибан" начал наступление в Афганистане на фоне вывода из страны американских войск. Несколько дней назад источник в Евросоюзе сообщил, что талибы взяли под контроль 65% территории Афганистана.
В предыдущий раз талибы захватывали Кандагар в 1994 году. Город был фактической столицей Исламского Эмирата Афганистан — объявленного талибами шариатского государства, существовавшего в 1996-2001 годах.